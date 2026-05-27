В России выросло число IT-специалистов

Число IT-специалистов в России в 2025 году выросло на 20% процентов

Количество IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году и достигло 1,869 млн человек. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

«Численность занятых выросла с 1,554 миллиона человек в 2024 году до 1,869 миллиона человек в 2025 году, а доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2% до 3,8%», — говорится в заявлении.

В аппарате вице-премьера РФ добавили, что среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила порядка 2,05 млн рублей в год или порядка 171 тысячи рублей в месяц.

До этого IT-эксперт, основатель IT-компании Tiqum и HR-агентства It_Smiles Юрий Гизатуллин рассказал «Газете.Ru», что, хотя российский рынок труда прагматично относится к вернувшимся релокантам, в целом условия работы для них за последние два года заметно усложнились. Он сослался на данные SuperJob, согласно которым доля компаний, готовых работать с релокантами, уже сократилась вдвое — с 9% до 4%. Так, например, в госсекторе и системообразующих отраслях усилился запрос на лояльность и благонадежность, и сам факт длительного пребывания за рубежом может усложнить прохождение отбора.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне работают не по профессии за невысокую зарплату.