На западе Москвы эвакуировали торговый центр «Филион». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По информации журналистов, сотрудники и посетители вышли на улицу. Причины эвакуации уточняются.

12 мая прошла эвакуация на столичном стадионе ВТБ Арена. После окончания игры между московским «Динамо» и Краснодаром» сотрудники арены призвали зрителей экстренно покинуть стадион через основные и эвакуационные выходы. В здание ВТБ Арены вошли сотрудники Росгвардии. По сведениям издания «Спорт-Экспресс», после завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе.

В январе в Москве эвакуировали торгово-развлекательном центре Columbus. По информации источника «Осторожно, Москва», причиной эвакуации в ТРЦ на Кировоградской улице стал сбой пожарной системы. На место прибыли сотрудники МЧС, однако признаков возгорания или задымления они не обнаружили.

Ранее в Пушкинском музее провели эвакуацию после угроз.