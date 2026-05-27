Губернатор объяснил, зачем ВСУ атаковали Центробанк в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что целью удара Вооруженных сил Украины по зданию Южного управления Центрального банка была дестабилизация финансовой системы города. Заявление об этом он опубликовал в своем Telegram-канале после того, как посетил место происшествия на Ластовой площади и лично проконтролировал ход восстановительных работ.

По словам главы региона, ракета попала в здание ЦБ, когда там находились четыре человека. Никто из них не пострадал, поскольку окна были предварительно оклеены бронепленкой. Развожаев подчеркнул, что, несмотря на очевидный замысел противника, добиться цели не удалось, и банковская система Севастополя продолжает функционировать в штатном режиме.

Серьезные повреждения, как уточнил губернатор, получил расположенный по соседству на Ластовой площади жилой дом №7. Коммунальные службы приведут в порядок его фасад и окна, а для регистрации ущерба внутри квартир жильцам надо будет обратиться в муниципальную комиссию, сообщил Развожаев. Он заверил, что все севастопольцы, чьи квартиры и машины пострадали при атаке, получат помощь.

В ночь на 27 мая Севастополь пережил массированную комбинированную атаку ВСУ с использованием беспилотников и дальнобойных ракет. Основной удар пришелся на Ластовую площадь, где ракета попала в здание Южного управления ЦБ РФ и спровоцировала пожар на крыше. В соседних домах были выбиты оконные стекла и элементы остекления балконов.

