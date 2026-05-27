Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Губернатор объяснил, зачем ВСУ атаковали Центробанк в Севастополе

Развожаев: ударом по ЦБ Киев пытался сбить работу финансовой системы Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что целью удара Вооруженных сил Украины по зданию Южного управления Центрального банка была дестабилизация финансовой системы города. Заявление об этом он опубликовал в своем Telegram-канале после того, как посетил место происшествия на Ластовой площади и лично проконтролировал ход восстановительных работ.

По словам главы региона, ракета попала в здание ЦБ, когда там находились четыре человека. Никто из них не пострадал, поскольку окна были предварительно оклеены бронепленкой. Развожаев подчеркнул, что, несмотря на очевидный замысел противника, добиться цели не удалось, и банковская система Севастополя продолжает функционировать в штатном режиме.

Серьезные повреждения, как уточнил губернатор, получил расположенный по соседству на Ластовой площади жилой дом №7. Коммунальные службы приведут в порядок его фасад и окна, а для регистрации ущерба внутри квартир жильцам надо будет обратиться в муниципальную комиссию, сообщил Развожаев. Он заверил, что все севастопольцы, чьи квартиры и машины пострадали при атаке, получат помощь.

В ночь на 27 мая Севастополь пережил массированную комбинированную атаку ВСУ с использованием беспилотников и дальнобойных ракет. Основной удар пришелся на Ластовую площадь, где ракета попала в здание Южного управления ЦБ РФ и спровоцировала пожар на крыше. В соседних домах были выбиты оконные стекла и элементы остекления балконов.

Ранее Развожаев рассказал, чем ВСУ атаковали Севастополь.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!