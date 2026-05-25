Россиянам напомнили о дополнительном отпуске за ненормированную работу

Работник с ненормированным рабочим графиком должен получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ненормированный рабочий день не означает, что сотрудника можно постоянно оставлять работать сверх обычного графика. Это особый режим, который закреплен в статье 101 Трудового кодекса РФ. Работника могут привлекать к обязанностям за пределами установленной продолжительности рабочего времени только эпизодически и по распоряжению работодателя. Как мы видим из такой трактовки, здесь важный акцент делается на эпизодичности привлечения, то есть ненормированный рабочий день не означает систематический труд без ограничений по времени. При этом перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом», — пояснил Балынин.

Он напомнил, что минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. По словам Балынина, работникам с ненормированным режимом положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — это предусмотрено статьями 116 и 119 Трудового кодекса РФ. Его продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть меньше трех календарных дней, констатировал экономист.

Балынин добавил, что 31 день при ненормированном графике — только нижняя граница. В конкретной организации дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день может быть больше трех дней, если это закреплено во внутренних документах, сказал эксперт.

Он заключил, что работодатель также обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником в таком режиме. При этом право на дополнительный отпуск возникает независимо от того, сколько именно работник трудился за пределами обычного рабочего времени, уточнил экономист. Дополнительные дни суммируются с основным ежегодным отпуском и другими положенными оплачиваемыми отпусками, добавил Балынин.

