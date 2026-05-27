В Перми школьник пропал прямо перед выпускным, его родители получают требования о выкупе

В Перми неизвестные требуют у родителей выкуп за сына, пропавшего перед выпускным

Подросток из Перми пропал накануне последнего звонка. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 18-летний юноша по имени Владимир ушел из дома утром и не вернулся. Спустя несколько часов родителям стали поступать звонки с незнакомых номеров. Неизвестные требовали выкуп за сына.

«Позвонили жене и сказали: «Ваш сын у нас. Хотите вернуть – платите полтора миллиона», – рассказал отец.

Сначала семья не придала этому значения и стала звонить юноше, но тот не брал трубку. Отец и мать обратились в полицию, после чего им снова стали угрожать.

По словам друзей, в последний раз юноша писал им в 19:44. Уже спустя 40 минут родителям поступил первый звонок с требованием выкупа. Молодого человека не могут найти до сих пор. На последний звонок в школу он не пришел.

Владимир хотел поступить на архитектора. По словам друзей, он сильнее остальных переживал за экзамены, но в последние три дня он стал более закрытым и мало говорил.

Полицейские не исключают, что выпускник находится под влиянием мошенников. Сейчас его ищут.

