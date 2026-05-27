Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Перми школьник пропал прямо перед выпускным, его родители получают требования о выкупе

В Перми неизвестные требуют у родителей выкуп за сына, пропавшего перед выпускным
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Подросток из Перми пропал накануне последнего звонка. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, 18-летний юноша по имени Владимир ушел из дома утром и не вернулся. Спустя несколько часов родителям стали поступать звонки с незнакомых номеров. Неизвестные требовали выкуп за сына.

«Позвонили жене и сказали: «Ваш сын у нас. Хотите вернуть – платите полтора миллиона», – рассказал отец.

Сначала семья не придала этому значения и стала звонить юноше, но тот не брал трубку. Отец и мать обратились в полицию, после чего им снова стали угрожать.

По словам друзей, в последний раз юноша писал им в 19:44. Уже спустя 40 минут родителям поступил первый звонок с требованием выкупа. Молодого человека не могут найти до сих пор. На последний звонок в школу он не пришел.

Владимир хотел поступить на архитектора. По словам друзей, он сильнее остальных переживал за экзамены, но в последние три дня он стал более закрытым и мало говорил.
Полицейские не исключают, что выпускник находится под влиянием мошенников. Сейчас его ищут.

Ранее в МВД РФ рассказали, как мошенники вовлекают подростков в преступления.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!