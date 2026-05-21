Мужчину сожгли прямо в инвалидной коляске в Курганской области

В Курганской области 43-летнего мужчину обнаружили сожженным прямо в инвалидной коляске. Об этом сообщает 45.RU.

Инцидент произошел в городе Щучье. Несколько дней инвалид-колясочник жил прямо у ворот собственного дома — родственница не пускала его внутрь, хотя он был там прописан. Передвигаться сам он не мог, но инвалидность при этом оформлена не была. Неравнодушные соседи стучали во все инстанции. Мужчину возили в больницу в Курган, но там ему ничем не помогли, как и в соцзащите.

Полиция приезжала к дому неоднократно. Родственница мужчины при стражах порядка закатывала коляску во двор, но как только те уезжали, снова вывозила его на улицу. Соседи кормили вынужденного жить на улице инвалида и укрывали пледами. На пятый день его нашли сожженным у тех же ворот — у него сильно обгорела голова.

Местные жители старались распространить информацию и направили обращение в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Власти начали проверки. В больнице заявили, что показаний к госпитализации не было. Соцслужба утверждает, что помогала с документами. Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Калужской области сын пытался заживо сжечь мать.

 
