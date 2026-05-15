Фитнес-тренер рассказала, как убрать жир с живота

Основная причина появления жира в области живота — малая подвижность в сочетании со стрессовым перееданием, однако устранить его можно с помощью специальных упражнений. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим.

Это сказывается не только на фигуре, но и на внутренних органах, общем тонусе, обмене веществ. Корпус становится менее подвижным, падает выносливость, появляется хроническая усталость. Вот несколько простых, но действенных упражнений на мышцы живота и усиление кровотока в этой зоне. Самой эффективное упражнение — подъем ног лежа (для нижней части прямой мышцы живота). Выполните три подхода по 15 повторений (новичкам допустимо начать с десяти). Отдых между подходами — 45 секунд. Второе упражнение — касание пяток в положении лежа (для наружных и внутренних косых мышц живота). Достаточно три подхода по 30-40 касаний (по 15-20 на каждую сторону). Отдых между подходами — 30 секунд», — сказала она.

Сулим добавила, что для создания плоского живота можно выполнять упражнение «вакуум», однако делать его нужно только на голодный желудок.

«Еще одно упражнение — вакуум (для глубокой поперечной мышцы живота — того мышечного корсета, который держит органы и делает талию тонкой, а живот плоским). Сделайте три-четыре подхода по 20-30 секунд удержания. Отдых между подходами — 30 секунд. Исходное положение — стоя прямо или сидя, тело расслаблено. Полностью медленно выдохните воздух из легких. Затем максимально втяните живот — представьте, что пупок нужно прижать к позвоночнику. Зафиксируйте это положение на 15-30 секунд. Расслабьте живот, спокойно вдохните. Упражнение выполняется только на голодный желудок — лучше всего утром или не раньше, чем через два часа после еды. И еще одно упражнение — русский твист (на прямую и косые мышцы живота одновременно). Нужны три подхода по 30-40 поворотов (15-20 поворотов в каждую сторону). Отдых между подходами — 30-45 секунд», — подчеркнула она.

Тренер напомнила, что перед основными упражнениями обязательно нужно сделать разминку, а для сжигания жира нужно добавлять и кардиоработу.

«Завершать тренировку нужно растяжкой. После силовой нагрузки в мышцах накапливается молочная кислота — именно она вызывает чувство затекания и боль. Растяжка помогает быстрее вывести продукты распада, ускоряет восстановление и снижает дискомфорт на следующий день», — заключила эксперт.

