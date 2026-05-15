Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Фитнес-тренер рассказала, как убрать жир с живота

Тренер Сулим посоветовала делать вакуум для избавления от жира на животе
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Основная причина появления жира в области живота — малая подвижность в сочетании со стрессовым перееданием, однако устранить его можно с помощью специальных упражнений. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим.

Это сказывается не только на фигуре, но и на внутренних органах, общем тонусе, обмене веществ. Корпус становится менее подвижным, падает выносливость, появляется хроническая усталость. Вот несколько простых, но действенных упражнений на мышцы живота и усиление кровотока в этой зоне. Самой эффективное упражнение — подъем ног лежа (для нижней части прямой мышцы живота). Выполните три подхода по 15 повторений (новичкам допустимо начать с десяти). Отдых между подходами — 45 секунд. Второе упражнение — касание пяток в положении лежа (для наружных и внутренних косых мышц живота). Достаточно три подхода по 30-40 касаний (по 15-20 на каждую сторону). Отдых между подходами — 30 секунд», — сказала она.

Сулим добавила, что для создания плоского живота можно выполнять упражнение «вакуум», однако делать его нужно только на голодный желудок.

«Еще одно упражнение — вакуум (для глубокой поперечной мышцы живота — того мышечного корсета, который держит органы и делает талию тонкой, а живот плоским). Сделайте три-четыре подхода по 20-30 секунд удержания. Отдых между подходами — 30 секунд. Исходное положение — стоя прямо или сидя, тело расслаблено. Полностью медленно выдохните воздух из легких. Затем максимально втяните живот — представьте, что пупок нужно прижать к позвоночнику. Зафиксируйте это положение на 15-30 секунд. Расслабьте живот, спокойно вдохните. Упражнение выполняется только на голодный желудок — лучше всего утром или не раньше, чем через два часа после еды. И еще одно упражнение — русский твист (на прямую и косые мышцы живота одновременно). Нужны три подхода по 30-40 поворотов (15-20 поворотов в каждую сторону). Отдых между подходами — 30-45 секунд», — подчеркнула она.

Тренер напомнила, что перед основными упражнениями обязательно нужно сделать разминку, а для сжигания жира нужно добавлять и кардиоработу.

«Завершать тренировку нужно растяжкой. После силовой нагрузки в мышцах накапливается молочная кислота — именно она вызывает чувство затекания и боль. Растяжка помогает быстрее вывести продукты распада, ускоряет восстановление и снижает дискомфорт на следующий день», — заключила эксперт.

Ранее тренер развеяла миф о пользе бани при похудении.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!