В Московской области похолодает до +1 градуса

Синоптик Позднякова: в Подмосковье температура воздуха опустится до +1 градуса
Всю текущую неделю в Москве и Московской области будет холодно, температура воздуха опустится на 7–8 градусов ниже климатической нормы. В наиболее холодные ночи ожидается +1 градус, сообщила RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее холодными станут 29 и 30 мая, в Москве минимальная температура воздуха в эти дни составит +5 градусов, а по области опустится до +1…+2 градусов. Днем прогнозируется от +11 до +13 градусов.

Понижение температуры будет сопровождаться сильным северо-западным ветром. Начало июня отметится также осадками – так, дождь прогнозируется, в частности, на 1 июня.

«Ночью ожидается +3...+8 градусов, около +13...+18 градусов днём. Но это тоже ещё не будет дотягивать до нормы», — сообщила Позднякова.

Потепление и приближение к климатической норме она пообещала жителям столицы не раньше, чем в конце первой пятидневки июня. К этому времени, по ее прогнозу, ожидается от +8 до +10 градусов ночью и от +20 до +22 градусов днём.

Ранее синоптик раскрыла, какая часть России до сих пор покрыта снегом.

 
