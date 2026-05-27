Россиянина задержали по обвинению в передаче данных об объектах Минобороны

ФСБ: задержан россиянин за передачу данных об объектах в Рязанской области
Россиянина задержали по обвинению в передаче Украине данных об объектах Минобороны и промышленности в Рязанской области. Об этом сообщил ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

В спецслужбе заявили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что гражданин РФ 1985 года рождения в мессенджере «инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской разведки».

По ее данным, с начала 2025 года он собрал и передал украинской стороне сведения в отношении объектов Минобороны России, транспортной промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене «в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

На прошлой неделе ФСБ заявила, что раскрыла схему вербовки «живых бомб» в Белгородской области.

