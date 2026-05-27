Врач предупредил, кто больше подвержен столкнуться с алкогольной зависимостью

Врач Панов: люди с нарушениями сна могут столкнуться с алкогольной зависимостью
Ряд психоэмоциональных и наследственных факторов поможет определить предрасположенность организма к развитию алкогольной зависимости. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПСКЛИНИКА» Александр Панов.

Он подчеркнул, что даже малые дозы таких напитков могут запустить скрытые патологические процессы, которые приведут к развитию серьезной зависимости.

«Прежде всего нужно учитывать генетику. Если у близких родственников пациента — матери, отца, бабушки, братьев или сестер — уже есть какая-либо зависимость, например алкогольная, это может косвенно свидетельствовать о том, что у самого человека при употреблении также могут возникнуть проблемы», — отметил Панов.

По его словам, к зависимости склонны люди с тревожными расстройствами или нарушениями сна, для которых алкоголь может выступать способом самолечения. Врач также посоветовал быть осторожными со спиртным тем, чье поведение меняется под его воздействием. При появлении первых признаков зависимости он посоветовал обращаться за комплексной помощью к специалистам.

Ученые до этого выяснили, какой подход лучше всего помогает людям пить меньше алкоголя. Оказалось, что наиболее эффективной оказалась неожиданно простая комбинация: рассказ о связи алкоголя с раком и рекомендация считать каждый выпитый напиток.

Ранее ученые выяснили, можно ли компенсировать вред алкоголя диетой.

 
