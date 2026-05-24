Названа простая стратегия для снижения потребления алкоголя

Ученые выяснили, какой подход лучше всего помогает людям пить меньше алкоголя. Оказалось, что наиболее эффективной оказалась неожиданно простая комбинация: рассказ о связи алкоголя с раком и рекомендация считать каждый выпитый напиток. Работа опубликована в журнале Addictive Behaviors (AdBehaviors) .

В исследовании участвовали почти 8 тыс. человек. Сначала опрос прошли 7995 добровольцев, спустя три недели — 4588 человек, ещё через три недели финальный этап завершили 2687 участников. Испытуемых разделили на группы и показывали им разные информационные материалы и рекламные сообщения об алкоголе.

Наиболее эффективной оказалась комбинация телевизионного ролика о связи алкоголя с онкологическими заболеваниями и практического совета фиксировать количество выпитого. Причем именно эта стратегия не только побуждала людей задуматься о снижении потребления алкоголя, но и приводила к реальному уменьшению употребления за шесть недель наблюдения.

Другие методы — например, предложение заранее установить себе лимит напитков и придерживаться его — тоже мотивировали часть участников сократить потребление, но работали заметно хуже.

«Сообщить людям, что алкоголь повышает риск рака, — это лишь часть решения. Нужно также дать им конкретный способ снизить этот риск», — отметила соавтор исследования, психолог и специалист по поведению потребителей Симона Петтигрю.

Исследователи подчеркивают, что многие люди вообще не знают о канцерогенности алкоголя. При этом последствия чрезмерного употребления не ограничиваются онкологическими заболеваниями. Алкоголь также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней, нарушений пищеварения, деменции и преждевременной смерти.

Авторы считают, что информирование о рисках может стать важным инструментом профилактики, особенно если сопровождать его простыми действиями.

