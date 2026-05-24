Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые выяснили, можно ли компенсировать вред алкоголя диетой

Alcohol: правильное питание не компенсирует вред алкоголя
Илья Питалев/РИА Новости

Ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что даже здоровое питание не компенсирует вред от регулярного употребления алкоголя: умеренные и высокие дозы спиртного связаны с усилением хронического воспаления в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism.

В исследовании приняли участие 91 человек в возрасте от 21 до 44 лет с избыточным весом или ожирением. Наблюдение продолжалось 21 день. Участников разделили на несколько групп в зависимости от потребления алкоголя: непьющие, малопьющие — до трех порций спиртного в неделю (одной порцией считается 14 г чистого этанола), а также люди с умеренным и высоким уровнем потребления.

Параллельно ученые оценивали качество рациона добровольцев с помощью индекса Healthy Eating Index, который учитывает содержание в питании овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. После завершения эксперимента исследователи измерили уровень воспалительных маркеров в крови, включая С-реактивный белок, фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), а также интерлейкины IL-6 и IL-1β.

Результаты показали, что у женщин, употреблявших алкоголь в умеренных и высоких количествах, уровень С-реактивного белка оказался выше, чем у участниц с низким потреблением спиртного. У мужчин такой зависимости не выявили. При этом у представителей обоих полов в группе с высоким потреблением алкоголя наблюдалось повышение уровня TNF-α — одного из ключевых показателей воспаления.

Авторы исследования объясняют различия между мужчинами и женщинами особенностями обмена веществ. По их словам, женский организм обычно вырабатывает меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, поэтому концентрация спирта в крови после одинаковых доз может быть выше.

Исследователи также отметили, что качественное питание действительно помогает снижать воспалительные процессы, однако его эффект не способен полностью нейтрализовать последствия регулярного употребления алкоголя.

Среди ограничений работы ученые назвали небольшую выборку и то, что все данные о питании и употреблении спиртного основывались на самоотчетах участников.

Ранее в Польше нашли древнейшее свидетельство употребления алкоголя.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!