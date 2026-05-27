У красноярского выпускника остановилось сердце в день последнего звонка

В Красноярске подросток потерял сознание в день последнего звонка. Об этом сообщает «К24».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на территории ЖК «Отражение» на улице Матросова. Девятиклассник почувствовал недомогание, вскоре у него остановилось сердце. Медики прибыли на место, но было уже поздно.

Как сообщает NGS24 со ссылкой на прокуратуру региона, у молодого человека наблюдались проблемы с сердцем. В сентябре текущего года ему должны были провести операцию.Как рассказал опекун молодого человека, у школьника был диагностирован порок сердца.

До этого в Приморском крае у ученика остановилось сердце во время занятий. 15-летнему молодому человеку стало плохо, он рассказал одноклассникам о потемнении в глазах и резких вспышках.

Несовершеннолетний якобы сказал об этом учительнице и попросился домой, но она не разрешила. В какой-то момент изо рта у него пошла пена.

Медики приехали на место спустя 15 минут, но спасти юношу не смогли.

