Психолог назвал опасные для психики детей мобильные игры

Самыми опасными для неокрепшей психики ребенка являются мобильные игры, которые предполагают максимальное погружение. Об этом aif.ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

По словам специалиста, чем реалистичнее мобильная игра, в которую играет ребенок, тем сильнее она вредит его психике.

«Появились 3D, 4D игры, которые детей все сильнее утаскивают в эту виртуальную реальность. По большому счету, к любой компьютерной или телефонной игре мозг относится почти как к галлюцинации. Он начинает жить и взаимодействовать с образами, которых на самом деле не существует», — объяснил он.

Психолог подчеркнул, что бесконтрольное времяпрепровождение в виртуальном пространстве в течение долгого времени отключает рациональное мышление, из-за чего ребенок «проваливается» в эмоции. В итоге у него появляется серьезная зависимость, при которой реальный мир перестает его интересовать.

При этом эксперт добавил, что существуют игры, которые бывают безопасными при дозированном применении, например шахматы. Однако важно, чтобы из-за такого увлечения не страдали другие сферы развития. Родителям следует изменить образ жизни ребенка, если интеллектуальные игры негативно влияют на его физическое здоровье и социализацию.

Исследование Skysmart до этого показало, что почти половина родителей (47%) не контролируют, сколько времени ребенок проводит онлайн: дети сами решают, когда заходить в интернет и как долго там оставаться. При этом только четверть респондентов (26%) установили родительский контроль, а 20% периодически проверяют гаджеты ребенка вручную. Лишь 16% детей сами рассказывают родителям о своей активности.

