Психолог объяснила, как сохранить знания школьников летом

Психолог Искра: школьникам нужно отдыхать от учебы летом хотя бы три недели

Универсального «рецепта» для подготовки школьников к учебному году во время каникул не существует. Об этом «Москве 24» рассказала кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Наталья Искра.

По ее словам, в случае сложностей с вхождением в процесс после лета лучше дать детям отдохнуть в течение месяца, а после — постепенно увеличивать нагрузку. Ребенку, который легко с этим справляется, можно дать перерыв на три месяца и предоставить больше возможностей для физического развития. Минимальным временем, которое нужно давать ученику на отдых, считается три недели после конца учебного года.

«Это формирует модель на будущее, иначе вырастет взрослый, который не умеет уходить в отпуск. Нагрузку важно наращивать постепенно. Для младшей школы: первый месяц от 1 до 3 академических часов в неделю, второй – до 4. Для средней и старшей школы максимальная занятость может достигать 6 часов, но все зависит от цели», — сказала Искра.

Для мотивации школьников в каникулы она посоветовала использовать «жетонную систему», например, денежные вознаграждения или походы в интересные места.

