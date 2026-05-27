Француженке грозит штраф до €3000 за вывоз песка и ракушек с Сардинии

Французскую туристку задержали с 40 килограммами песка и ракушек на Сардинии

Сотрудники итальянских правоохранительных органов задержали на острове Сардиния французскую туристку, которая пыталась вывезти из страны 40 килограммов песка, гальки и ракушек. Об этом сообщает портал Blue News.

Как рассказал журналистам неназванный источник, 69-летняя женщина, направлявшаяся на паром до Тулона, заинтересовала таможню в порту Порто-Торрес. При досмотре выяснилось, что француженка набрала песок и камни на пляже Ле-Салин недалеко от коммуны Стинтино на севере Сардинии. Уточняется, что подобные действия запрещены региональным законом от 2017 года.

Теперь француженке грозит административная ответственность в виде штрафа от €500 до €3000 евро (примерно 42–250 тыс. рублей). Конфискованный материал будет возвращен на пляж в самое ближайшее время, говорится в материале.

Blue News отмечает, что кража песка и гальки является серьезной проблемой на Сардинии: ежегодно туристы вывозят с местных пляжей «сувениры», тем самым нанося ущерб окружающей среде. Высокие штрафы призваны предотвратить это.

В декабре прошлого года в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже 40-летнего пассажира, прибывшего из Китая, 55 шкур крокодила, общей стоимостью 1,7 млн рублей. Мужчина пояснил сотрудникам таможни, что перевозил товар по просьбе третьих лиц.

Ранее жительницу Тюмени поймали в аэропорту Екатеринбурга с 23 кг сувениров из Индии.