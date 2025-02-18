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Россиянку, вернувшуюся из Индии с 23 кг сувениров, задержали в аэропорту Екатеринбурга

Жительницу Тюмени поймали в аэропорту Екатеринбурга с 23 кг сувениров из Индии
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Shutterstock

Жительница Тюмени пыталась ввезти в Россию 23 кг сувениров из Индии, но попалась на таможне. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Внимание таможенников в аэропорту Кольцово привлек багаж пассажирки, прилетевшей из индийского штата Гоа. В чемоданах у 46-летней туристки обнаружили около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серег, головных уборов, а также предметов женской и мужской одежды.

Женщина призналась, что товары индийского производства не были предназначены для личного пользования. Однако она не подозревала, что эти вещи подлежат декларированию. Против путешественницы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. За это ей грозит штраф и конфискация сувениров.

Ранее в аэропорту Сочи у пассажирки из Турции обнаружили 6,5 кг золотых украшений общей стоимостью 56 млн рублей.

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