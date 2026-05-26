В Красноярском крае одно погодное явление мешало спасателям искать Усольцевых

В поисках Усольцевых красноярские спасатели обследовали еще 10 кв. км тайги
Спасатели продолжают поиски семьи из трех человек, которая пропала в Красноярском крае. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

По данным ТАСС, речь идет об Усольцевых, которые отправились в поход и исчезли в сентябре прошлого года.

Как рассказали спасатели, накануне они продолжили поисковые мероприятия, во время которых обследовали десять квадратных километров тайги. Всего на территории работали три человека, они прочесывали местность на квадроциклах и шли пешком.

«Работа осложнялась погодными условиями: в районе поисков выпал снег», – сообщается в публикации.

В результате семью найти не удалось.

Мужчина, женщина и их пятилетняя дочь отправились в поход осенью прошлого года. В какой-то момент они перестали выходить на связь. Во время первых поисков найти семью не удалось. На холодное время года мероприятия останавливали, но позже специалисты снова вышли на поиски. Следователи не исключают криминальную версию произошедшего.

