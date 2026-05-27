В Минздраве рассказали, как запомнить материал перед сдачей ЕГЭ

Министерство здравоохранения России посоветовало школьникам для более эффективного запоминания материала перед сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) повторять изученную информацию вслух или воспроизводить ее письменно по памяти. Об этом сообщает РИА Новости, которое изучило рекомендации ведомства.

В Минздраве отметили, что одной из наиболее эффективных схем запоминания считается повторение материала через 20 минут после первого изучения, затем спустя шесть-восемь часов и еще раз — через сутки. После чтения учебника школьникам советуют закрывать книгу и пересказывать основные мысли темы вслух либо записывать их по памяти.

Кроме того, министерство напомнило о важности полноценного сна перед экзаменами. По данным ведомства, для качественного усвоения материала необходимо спать не менее семи-восьми часов, поскольку именно во время сна мозг обрабатывает полученную за день информацию.

До этого семейный психолог, основатель центра психологической помощи онлайн Екатерина Маденко сказала, что за три-пять дней до ЕГЭ взрослым необходимо прекратить спрашивать ученика об уровне его подготовки к грядущим экзаменам. Рекомендуется создать дома комфортную атмосферу для отдыха и перестать заставлять ребенка учить новую информацию в последний момент. Не менее важно обеспечить школьнику полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

