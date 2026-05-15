Родителям рассказали, как поддержать ребенка накануне ЕГЭ

Психолог Маденко: перед ЕГЭ важно перестать спрашивать ребенка о его подготовке
За несколько дней до сдачи ЕГЭ родителям важно грамотно поддержать своего ребенка, чтобы не заставить его сильнее переживать. Об этом kp.ru рассказала семейный психолог, основатель ЕВМцентра психологической помощи онлайн Екатерина Маденко.

По словам специалиста, за три-пять дней до ЕГЭ взрослым необходимо прекратить спрашивать ученика об уровне его подготовки к грядущим экзаменам. Рекомендуется создать дома комфортную атмосферу для отдыха и перестать заставлять ребенка учить новую информацию в последний момент. Не менее важно обеспечить школьнику полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

Психолог подчеркнула, что в это время важно не давить на ребенка. Благодаря этому он может сам начать обсуждать с родителями свои внутренние переживания и обрести ощущение контроля.

«Парадокс в том, что в момент экзаменов ребенок чаще всего справляется лучше, чем взрослые рядом с ним. И именно от того, как родители проживут эти нервные недели, во многом зависит, какой опыт сформируется у их сына или дочери», — объяснила она.

Помимо этого, в день самого экзамена не следует говорить школьнику такие фразы, как «не подведи», «мы на тебя надеемся» или «помни, сколько мы вложили». Подобные напутствия могут стать дополнительной причиной возникновения чувства непосильной ответственности.

