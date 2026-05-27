Суд снял обвинения с участкового по делу фигурантов «Крокуса»

Суд в Тверской области оправдал участкового полиции, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Старшего участкового Антона Петухова обвиняли в том, что он не пресек нарушения миграционного законодательства и не сообщил о фиктивной регистрации иностранцев. В документах указано, что житель Твери Салохиддин Ашуров незаконно зарегистрировал в своем доме братьев Аминчона и Диловара Исломовых — фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Следствие отмечало, что бездействие участкового позволило нарушителям миграционного законодательства находиться на территории России и впоследствии принять участие в совершении теракта. Участковому ставилось в вину то, что он не проинформировал миграционный пункт о возможной фиктивной регистрации и не возбудил уголовное дело в отношении Ашурова.

Однако суд пришел к выводу, что прямой связи между действиями полицейского и причастностью нарушителей к нападению не установлено. Судья не увидел в действиях участкового состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность», и вынес оправдательный приговор.

Прокуратура попыталась обжаловать это решение, однако апелляционный суд в конце апреля подтвердил оправдательный приговор.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед несостоявшимся концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

Ранее суд вынес приговор поселившей террористов «Крокуса» управляющей хостела.

 
