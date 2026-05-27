«Люди устали»: рынок чаевых в России превысил 60 млрд рублей

Рынок чаевых в России оценили уже в 60 млрд рублей

Рынок чаевых в России уже превысил 60 млрд. Одновременно с этим наблюдается усталость граждан из-за регулярных и массовых предложений оставить чаевые за сервис. Такой тенденций с «Газетой.Ru» поделились в аутсорсинговой компании Mega-Personal.

По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники ПВЗ могут получать дополнительно 10–30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг.

Как отмечается в исследовании, еще несколько лет назад чаевые воспринимались как добровольная благодарность за хороший сервис. Однако в 2025–2026 годах просьбы «оставить на чай» появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс: пользователю показывают готовые суммы — 100, 200 или 300 рублей — сразу после завершения заказа.

Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны, однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.

Фактически чаевые становятся частью цифровой экономики, считают эксперты: если раньше решение оставить деньги было полностью на стороне клиента, то теперь оно часто встроено в пользовательский сценарий приложения.

По оценке Mega-Personal, объем рынка чаевых в России уже превышает 60 млрд рублей в год. Быстрее всего растет сегмент безналичных чаевых через приложения и цифровые платформы.

Как отмечает директор по развитию компании Роман Игнатьев, стало более очевидно изменение роли чаевых как элемента оплаты труда:

«Сегодня чаевые перестали быть только ресторанной историей. Они встроены в доставку, такси и маркетплейсы», — поясняет эксперт. И это становится значимой частью дохода.

При этом, по словам Романа Игнатьева, часть финансовой нагрузки постепенно смещается с работодателя на клиента:

«Фактически бизнес использует чаевые как инструмент мотивации персонала без прямого увеличения фонда оплаты труда», — отмечает он.

Одновременно все чаще фиксируется эффект усталости от регулярных предложений оставить чаевые во всех приложениях. Потребителю приходится или платить, или смириться с ощущением собственной «жадности», заявляют аналитики. Пользователи начинают воспринимать такие предложения как скрытый сервисный сбор, который фактически увеличивает стоимость уже оплаченной услуги.

В России пока сохраняется добровольный характер чаевых, однако механика платформ формирует устойчивую привычку к дополнительной оплате.

По мнению Романа Игнатьева, рынок продолжит расти, поскольку для бизнеса это удобный инструмент мотивации персонала без увеличения фонда оплаты труда.

