Россияне рассказали, в каких случаях оставляют чаевые

На принятие решения россиян о выплате чаевых влияет качество оказанных услуг (52%), наличие свободных денег (35%) и настроение человека (18%). А мужчины чаще женщин оставляют чаевые — первые платят в 45% случаев, а вторые лишь в 29%. Такие данные следуют из результатов опроса Аналитического Центра Консоль.Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Респонденты рассказали, кому чаще всего оставляют чаевые. В топе профессий — официанты и бармены (53%). Реже опрошенные переводят бонусы курьерам (42%) и таксистам (24%). Самой обделенной категорией специалистов оказались фитнес-тренеры (2%). Чаще всего респонденты оставляют на чай до 10% от итогового счета — такой вариант ответа выбрал каждый второй. Еще 32% поделились, что платят на чай 10-15% от итогового счета.

«Чаевые являются не платой за услуги, а даром, который клиент уплачивает добровольно. Согласно пункту 18.1 статьи 217 НК РФ от налогообложения освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за некоторыми исключениями. Таким образом, доходы в виде чаевых освобождаются от обложения налогом», –– прокомментировала главный юрист Консоль.Про Арина Юсупова.

Участники опроса назвали условия, при которых они ни в коем случае не оставят чаевые. Абсолютно неприемлемым для опрошенных оказалось хамское общение — 57% россиян не готовы платить чаевые исполнителям, которые грубят и позволяют себе лишнее в общении с клиентом. На втором месте — плохо выполненная работа и неопрятный внешний вид сотрудника, эти факторы отметили 26% и 25% респондентов, соответственно. 13% отметили, что не платят чаевые, если сотрудник позволяет себе флирт или панибратство в общении.

Опрошенные россияне платят чаевые прежде всего за безупречное качество сервиса — такой ответ оказался самым частым (37%). Также россияне готовы оставлять чаевые, если сотрудник их удивит (29%) или предоставит услугу сверх обещанного (25%). Почти треть (32%) респондентов отметила, что, оказавшись на месте курьера или официанта, ради чаевых они стали бы старательнее выполнять свою работу. В то же время, каждый пятый (21%) не предпринимал бы никаких усилий, чтобы получить дополнительное вознаграждение.

Россияне, которые принципиально не платят чаевые, чаще всего (23% опрошенных) просто разочаровались в качестве сервиса исполнителей и уже не ждут услуг, достойных премий и дополнительного вознаграждения.

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