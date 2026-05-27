Россиянам объяснили, как выбрать растительное молоко, которое не испортит кофе

Овсяные, кокосовые, миндальные и соевые напитки все чаще используют для кофе — от домашнего капучино до напитков в кофейнях. Однако неправильный выбор растительного молока может испортить кофе. О том, как определиться с верным выбором, «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.

По словам эксперта, многие настороженно относятся к длинному составу растительного молока, особенно если видят в перечне ингредиентов эмульгаторы, стабилизаторы, регуляторы кислотности и другие искусственные компоненты. Но для кофейных напитков это не проблема, а плюс.

«Пищевые добавки помогают молоку сохранять однородную текстуру, не расслаиваться при нагревании, лучше взаимодействовать с кофе и дольше оставаться стабильным после открытия упаковки. Их применение одобрено регуляторами при соблюдении установленных норм, поэтому опасаться их наличия в составе напитка не стоит», — подчеркнул он.

Для капучино, латте и других кофейных напитков слишком «чистый» состав — скорее минус. Напиток, состоящий только из воды и растительной основы, быстро расслаивается, хуже взбивается и в целом выглядит не очень аппетитно. Без стабилизаторов, в частности, молоко может разделиться на воду и осадок, а при контакте с эспрессо — свернуться из-за кислотности.

«Поэтому для кофе лучше выбирать специальные версии альтернативного молока с пометкой barista. В них больше стабилизаторов и масел, благодаря которым напиток лучше пенится, дает более плотную текстуру и стабильнее ведет себя при нагревании», — посоветовал он.

Самое важное, на что нужно обращать внимание при выборе альтернативного молока, — расположение основного ингредиента в составе. Ингредиенты указываются в порядке убывания их массовой доли, поэтому чем выше расположен основной компонент, тем больше его содержание в продукте.

«У кокосового молока основа должна быть на первом или втором месте. Если она расположена, например, на пятом-шестом, такой продукт лучше обходить стороной. То же самое касается миндального, овсяного и соевого молока. Исключение — «банановое» молоко. Обычно его изготавливают на овсяной основе, а банановое пюре или ароматизаторы добавляют в небольших количествах, они занимают лишь небольшую долю в составе и могут располагаться ниже третьего места в перечне компонентов», — поделился специалист.

Следует также обращать внимание и на общий баланс состава. Если в нем слишком много подсластителей, ароматизаторов и прочих добавок при минимальном содержании основного ингредиента, от покупки такого продукта стоит воздержаться.

При выборе альтернативного молока для кофе следует обратить внимание на содержание масел. Именно они обеспечивают сливочность и мягкость вкуса и помогают напитку лучше сочетаться с эспрессо.

«Для производства альтернативного молока чаще всего используются подсолнечное, кокосовое и рапсовое масла. Они делают текстуру более плотной и мягкой, и в то же время не перебивают вкус основного ингредиента. Это особенно важно для кофейных напитков, где ключевая функция молока — смягчать кислотность и горечь кофе, а не заменять его вкус», — сказал он.

Для сравнения, оливковое масло обладает ярко выраженными вкусом и ароматом, которые будут конфликтовать со вкусом кофе, поэтому для производства растительного молока оно почти не используется. Если растительное молоко кажется слишком водянистым и плохо взбивается, причина чаще всего в недостатке жировой составляющей.

«Не менее важно обращать внимание на то, есть ли в составе напитка добавленный сахар и насколько высоко он находится в списке ингредиентов. В сочетании с кофе сладость ощущается сильнее, поэтому даже нейтральное на вкус молоко может сделать латте или капучино почти десертным», — заявил эксперт.

В составе могут быть как обычный рафинированный сахар, так и более «мягкие», менее резкие по сладости альтернативы, например сироп топинамбура, рисовый сироп или тростниковый сахар. Но важно помнить, что даже такие подсластители — это тоже добавленные сахара. Если хочется чувствовать вкус самого кофе, стоит ориентироваться на напитки без добавленного сахара либо с минимальным его содержанием.

Белок — еще одна значимая составляющая альтернативного молока, самая важная для капучино, поскольку именно он помогает молоку лучше взбиваться и формировать устойчивую пену.

«Соевое молоко по содержанию белка ближе всего к коровьему, поэтому его можно назвать одним из самых универсальных вариантов для кофейных напитков. Миндальное или кокосовое молоко зачастую содержат белок в существенно меньших количествах, поэтому они дают менее плотную пену и могут сильнее расслаиваться при нагревании», — отметил эксперт.

Некоторые производители выпускают упаковки по 950 или 970 мл вместо литра, а срок хранения открытого растительного молока обычно составляет всего несколько дней. Поэтому при редком использовании удобнее брать небольшой объем: это снижает вероятность, что напиток потеряет вкус или испортится раньше, чем закончится, резюмировал он.

