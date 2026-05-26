Пьяный россиянин разбил жене голову сковородкой и мешал врачам оказывать ей помощь

В Кузбассе мужчина разбил жене голову сковородкой и мешал врачам ей помогать

В Кузбассе 49-летний мужчина во время ссоры разбил жене голову сковородкой, а потом мешал врачам оказывать ей помощь. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в квартире на улице Лучевой в Новокузнецке, когда супруги вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора — мужчина схватился за сковородку и нанес жене удар по голове. Пострадавшая вызвала скорую помощь, но дебошир не унимался и стал мешать врачам работать.

Медики нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора. Позже его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

