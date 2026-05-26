Петербургские врачи спасли строителя, которому пронзило грудь металлическим штырем

Telegram-канал «Елизаветинская больница»

В Петербурге врачи вытащили из строителя металлический штырь, прошедший от груди до челюсти. Об этом сообщает пресс-служба Елизаветинской больницы.

Инцидент произошел на стройке — один из рабочих упал на арматуру. Штырь диаметром в сантиметр вошел в левую половину грудной клетки и прошел через грудь мужчины, достигнув его нижней челюсти.

Хирурги установили, что штырь прошел между подключичными сосудами, сонной артерией и яремной веной, сквозь первую анатомическую зону шеи. При этом не задеты ни сосуды, ни пищевод, ни гортань.

Медики извлекли инородный предмет через разрезы на шее и груди. Пациент быстро пошел на поправку и уже выписан домой.

Ранее трехлетний россиянин проткнул глаз ножом и оказался в реанимации.

 
