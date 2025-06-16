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Трехлетний россиянин проткнул веко ножом и оказался в реанимации

В Нефтекамске трехлетний ребенок оказался в реанимации, упав глазом на нож
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«Газета.Ru»

В Башкирии трехлетний ребенок неудачно упал и оказался в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице во «ВКонтакте».

Все произошло 14 июня в Нефтекамске. Ребенок держал в руках нож и упал прямо на него, получив травму века. На вертолете к пострадавшему вылетели офтальмолог-хирург, нейрохирург и реаниматолог. По прибытии медики прооперировали пациента.

15 июня ребенка перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу, он находится в реанимации.

До этого в Кирове врачи спасли школьника, насадившегося головой на шампур. Инцидент произошел в городе Котельниче. Мальчик гулял с другими детьми в саду. В какой-то момент он упал и попал острым предметом в глаз, который чудом не пострадал.

Ранее в Куйбышеве 74-летний мужчина упал на штыри, когда чистил снег на крыше.

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