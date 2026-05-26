Студентка спаслась от удара ВСУ по колледжу в Старобельске благодаря отмене занятий

Одна из студенток старобельского колледжа, по которому нанесли удар ВСУ, спаслась от атаки благодаря отмене занятий. Об этом со ссылкой на девушку сообщают «Известия».

Родители девушки считали Старобельск относительно безопасным и отправляли туда детей на учебу, а сама семья проживает в селе, расположенном в 90 км от города. В ночь на 22 мая их дочь могла находиться в здании, по которому нанесли удар, но вмешалась случайность. Из-за отмены занятий она поехала домой на день раньше, 21 мая, о чем не знал даже отец.

Родитель узнал об ударах из новостей и принялся звонить дочери, однако она не брала трубку — началась паника. Позже выяснилось, что студентка на тот момент была уже дома, в безопасности.

Девушка была близка с двумя студентами, которые не выжили во время той атаки. Она рассказала, что ей больно из-за потери своих друзей.

Беспилотники ВСУ врезались в общежитие старобельского колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. Здание частично обрушилось, начался пожар.

Ранее раненая девушка во время спасения из-под обломков в Старобельске попросила об одном.

 
