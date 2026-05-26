Семья с пятью детьми лишилась дома из-за вспыхнувшего электросамоката

В Челябинской области многодетная семья лишилась дома из-за электросамоката
В Челябинской области семья с пятью детьми лишилась жилья из-за вспыхнувшего электросамоката. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме семьи, где воспитывается пятеро детей. В жилище на зарядке стоял электросамокат, который внезапно загорелся — не выдержала проводка. Старший из детей первым заметил огонь, не растерялся и кинулся к соседке. Та сразу отправилась спасать детей, попутно вызывая пожарных.

Пламя распространялось очень быстро, чуть позже на помощь детям подоспел еще один сосед. Вместе с женщиной они вытаскивали малолетних из жилища через оконные проемы. В результате случившегося никто не пострадал.

Основная часть строения сгорела дотла, также обвалились стены и кровля. Огонь уничтожил надворные постройки и баню. Сейчас погорельцы живут у родственников и пытаются собрать деньги на восстановление жилья.

Ранее в Москве электросамокат на зарядке сжег квартиру, один человек не выжил.

 
