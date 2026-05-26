Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Водитель автобуса вернул хозяйке забытое кольцо стоимостью $27 тысяч

В Сингапуре водитель автобуса вернул хозяйке кольцо за $27 тысяч
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сингапуре водитель автобуса вернул пассажирке забытое кольцо стоимостью $27 тысяч, пишет Mothership.

Женщина по имени Кларисса Тан случайно оставила кольцо с бриллиантом в автобусе после поездки. Позже она рассказала, что украшение было дорого ей не только из-за цены, но и из-за большой личной ценности.

Кольцо обнаружил водитель автобуса Тео Лай Хуат во время обычной проверки салона на конечной остановке. Мужчина сразу сообщил о находке руководству и передал украшение на хранение.

На следующее утро Тан связалась с транспортной компанией SBS Transit, где ей сообщили, что кольцо найдено и находится в безопасности.

По словам водителя, женщина расплакалась, когда снова увидела украшение. Тео признался, что сразу понял, насколько важна эта вещь для владелицы.

Позже пассажирка написала благодарственное письмо в газету и попросила руководство компании отметить поступок водителя. Она заявила, что именно такие люди действительно меняют жизнь других к лучшему.

Сам Тео отнесся к ситуации спокойно и сказал, что просто сделал то, что считал правильным.

Ранее в США по ошибке выслали из страны обвиняемого в крупнейшей краже драгоценностей.

 
Теперь вы знаете
Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!