Водитель автобуса вернул хозяйке забытое кольцо стоимостью $27 тысяч

В Сингапуре водитель автобуса вернул хозяйке кольцо за $27 тысяч

В Сингапуре водитель автобуса вернул пассажирке забытое кольцо стоимостью $27 тысяч, пишет Mothership.

Женщина по имени Кларисса Тан случайно оставила кольцо с бриллиантом в автобусе после поездки. Позже она рассказала, что украшение было дорого ей не только из-за цены, но и из-за большой личной ценности.

Кольцо обнаружил водитель автобуса Тео Лай Хуат во время обычной проверки салона на конечной остановке. Мужчина сразу сообщил о находке руководству и передал украшение на хранение.

На следующее утро Тан связалась с транспортной компанией SBS Transit, где ей сообщили, что кольцо найдено и находится в безопасности.

По словам водителя, женщина расплакалась, когда снова увидела украшение. Тео признался, что сразу понял, насколько важна эта вещь для владелицы.

Позже пассажирка написала благодарственное письмо в газету и попросила руководство компании отметить поступок водителя. Она заявила, что именно такие люди действительно меняют жизнь других к лучшему.

Сам Тео отнесся к ситуации спокойно и сказал, что просто сделал то, что считал правильным.

Ранее в США по ошибке выслали из страны обвиняемого в крупнейшей краже драгоценностей.