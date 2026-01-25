Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

США по ошибке выслали из страны обвиняемого в крупнейшей краже драгоценностей

NYT: из США по ошибке депортировали фигуранта громкого ювелирного дела
F.B.I.

В США федеральные миграционные власти без ведома прокуратуры депортировали человека, который был одним из семи подозреваемых в крупнейшем в истории страны ювелирном ограблении. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В статье уточняется, что речь идет о Джейсоне Нелоне Пресилле Флоресе. Несколько недель назад его выслали из США в Эквадор. Адвокат попросил суд снять со своего подзащитного обвинения, за которые мужчине грозил срок до 15 лет тюрьмы. Юрист утверждает, что американские власти предпочли избежать судебного преследования, депортировав Флореса, и не могут одновременно добиваться и того и другого.

По мнению экспертов в сфере юриспруденции, высылка мужчины говорит о «вопиющем отсутствии» координации между различными подразделениями федерального правительства.

Газета уточняет, что резонансное ограбление произошло в 2022 году. В ходе него воры следовали за бронированным грузовиком с драгоценностями от ювелирной выставки под Сан-Франциско до уединенной зоны отдыха в Калифорнии. Там они похитили бриллианты, рубины, изумруды, золото и дорогие часы на $100 млн. Флорес не признал себя виновным в краже, а в августе прошлого года его должны были освободить под залог в $65 тыс. Однако вместо это этого правительство передало его сотрудникам иммиграционной и таможенной службы (ICE). Через полгода подсудимого депортировали.

По словам одного из пострадавших от кражи ювелиров, он обречен не пребывание в правовой неопределенности.

«Иногда ты доходишь до того, что теряешь веру в систему правосудия», — отметил он и добавил, что похищенные украшения были результатом его более чем 20-летней работы.

Ювелир выразил готовность заплатить за украшения $75 тыс., если их удастся найти.

До этого Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, выданных лицам, которые были уличены в нарушении законодательства страны. В ведомстве заявили, что продолжат «депортировать преступников», чтобы обеспечить безопасность Америки.

Ранее Филиппины депортировали российского видеоблогера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703873_rnd_7",
    "video_id": "record::e8938bb7-04cc-4d97-823f-4031e4364e18"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+