Туристка делала фото и упала в море со смотровой площадки на скале

В Гонконге женщина сорвалась со скалы и упала в море, делая селфи
В Гонконге спасли туристку из материкового Китая, упавшую в море с трехметровой скалы, сообщает SCMP.

Инцидент произошел днем 26 апреля на смотровой площадке у маяка Фат Тонг Мун на южной оконечности полуострова Клир-Уотер, который является популярным местом для фотографирования.

По данным СМИ, 46-летняя китаянка гуляла там с двумя друзьями. Когда компания решила сделать совместное фото, она поскользнулась, потеряла равновесие и упала в воду. Очевидцы вызвали полицию.

70-летний рыбак услышал крики о помощи, подплыл на своей лодке и вытащил пострадавшую на берег. Женщина оставалась в сознании. Полиция и скорая доставили ее в больницу в районе Чхайвань для лечения.

