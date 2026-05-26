Пожилая женщина напала на ребенка, обрызгавшего ее водой в аквапарке

NYP: в США арестовали женщину, напавшую на ребенка в аквапарке
В США 68-летнюю женщину арестовали после того, как она напала на ребенка, обрызгавшего ее водой в аквапарке, пишет New York Post.

Инцидент произошел в аквапарке Cowabunga Bay в штате Юта. По данным полиции, мальчик стоял возле аттракциона и случайно облил женщину водой.

Следователи утверждают, что это разозлило пожилую американку. Женщина якобы подошла к ребенку, схватила его обеими руками за шею и начала душить.

После случившегося мальчик рассказал обо всем матери, которая вызвала полицию. На шее ребенка обнаружили красные царапины и следы давления.

Свидетелем происшествия стала спасательница аквапарка. Она подтвердила полиции, что видела, как женщина сначала разозлилась, а затем напала на мальчика.

Агрессивная посетительница была арестована. Ей предъявили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и жестоком обращении с ребенком.

Ранее юношу задержали в аквапарке за тайную съемку посетителей во время переодевания.

 
