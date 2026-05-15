Юношу задержали в аквапарке за тайную съемку посетителей во время переодевания

В Нидерландах в парке развлечений Дуинрелл полиция задержала 17‑летнего подростка из Германии по подозрению в скрытой видеосьемке гостей. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел днем в четверг, 14 мая, в популярной спа‑зоне Тикибад. По данным голландских СМИ, молодой человек, отдыхавший там с группой сверстников, направлял свой мобильный телефон через перегородки раздевалок и снимал посетителей в момент переодевания.

Очевидцы сообщили службе безопасности о подозрительном юноше, после чего подозреваемого задержали в зоне бассейнов и передали полиции. Возможных жертв опросили, но лишь одна пострадавшая подала жалобу на оскорбительное поведение.

Выяснилось, что молодой человек ранее уже вызвал подозрения у работников аквапарка. Сейчас следователи изучают его телефон. Какое наказание грозит несовершеннолетнему за скрытую съемку, не уточняется.

