Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Юношу задержали в аквапарке за тайную съемку посетителей во время переодевания

Bild: подросток заснял посетителей аквапарка в момент переодевания и поплатился
Shutterstock

В Нидерландах в парке развлечений Дуинрелл полиция задержала 17‑летнего подростка из Германии по подозрению в скрытой видеосьемке гостей. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел днем в четверг, 14 мая, в популярной спа‑зоне Тикибад. По данным голландских СМИ, молодой человек, отдыхавший там с группой сверстников, направлял свой мобильный телефон через перегородки раздевалок и снимал посетителей в момент переодевания.

Очевидцы сообщили службе безопасности о подозрительном юноше, после чего подозреваемого задержали в зоне бассейнов и передали полиции. Возможных жертв опросили, но лишь одна пострадавшая подала жалобу на оскорбительное поведение.

Выяснилось, что молодой человек ранее уже вызвал подозрения у работников аквапарка. Сейчас следователи изучают его телефон. Какое наказание грозит несовершеннолетнему за скрытую съемку, не уточняется.

Ранее немецкий врач тайно фотографировал обнаженных пациенток и получил реальный срок .

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!