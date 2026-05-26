Война США и Израиля против Ирана
Власти Сирии утверждают, что нашли остатки химической программы Асада

Переходное правительство Сирии утверждает, что обнаружило остатки секретной программы создания химического оружия бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Reutes со ссылкой на сирийского чиновника.

Он заявил, что были найдены сырье и боеприпасы, аналогичные тем, что использовались для проведения летальных газовых атак во время гражданской войны в Сирии.

По словам постоянного представителя страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге Мохамада Катуба, власти также взяли под стражу 18 подозреваемых в предполагаемой причастности к программе химического оружия Асада, включая высокопоставленных военных, политических и технических чиновников.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Асада «закончилось». Асад с семьей исчез, а затем выяснилось, что он прибыл в Москву. В России он получил убежище «из соображений гуманитарного характера», сообщили в Кремле.

Ранее в Сирии рассказали, почему Россия не помогла Башару Асаду.

 
