Российский школьник отрубил себе палец, занимаясь на уличном тренажере

В Омске школьник отрубил себе палец, занимаясь на уличном тренажере

В Омске 16-летний подросток во время занятий на тренажере отрубил себе палец на ноге. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск!».

Инцидент произошел 19 мая возле старого кадетского корпуса, когда школьник занимался на конструкции, установленной в общественном месте. В какой-то момент он получил на этом тренажере серьезную травму. Предварительно, ему отрубило палец ноги.

По словам местных жителей, реакции от властей после случившегося не было. С тех событий прошла уже неделя.

До этого в Петербурге школьнице оторвало палец на уроке физкультуры. Она решила перелезть через забор и зацепилась за него кольцом. Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее российский подросток насадил ступню на металлический штырь, когда лез через забор.