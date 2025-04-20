В Петербурге школьнице оторвало палец на уроке физкультуры

«Фонтанка»: в Петербурге школьница зацепилась за забор и лишилась пальца

На севере Петербурга девочка-подросток получила травму пальца на уроке физкультуры. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Калининском районе Петербурга гимназистке оторвало палец. Инцидент произошел на уроке физкультуры, 14-летняя школьница решила перелезть через забор и зацепилась за него кольцом.

Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в клинику Педиатрического университета, у нее ампутирован четвертый палец левой кисти. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге школьник отрубил себе палец на уроке труда. Учащимся дали задание распилить доску, и 13-летний подросток случайно отрубил себе часть фаланги. Пострадавшему оказана необходимая помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Тюмени школьница сломала обе руки на уроке физкультуры.