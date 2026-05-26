На Украине раскрыли цену покупки раба-нелегала из азиатских стран

«Страна.ua»: украинские фермеры покупают нелегалов из азиатских стран по $7000
Украинцы покупают завезенных из азиатских стран трудовых мигрантов в рабство по цене до $7 тысяч, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местного предпринимателя.

По его словам, будущих рабов импортируют «серые» работодатели, а платят за них в основном фермеры, которые из-за боевых действий и мобилизации остались без рабочей силы.

Использование рабского труда мигрантов источник издания назвал «стремной темой», которую «нормальный бизнес вообще не рассматривает».

Тем не менее находятся работодатели, готовые рискнуть уголовной ответственностью ради дешевых сотрудников, которые «не знают языка» и «всего боятся», поэтому беспрекословно подчиняются начальству.

«Таких рабочих немало в отдаленных селах, где нет особого контроля или можно договориться», — утверждает собеседник издания.

Точно оценить масштабы трудовой миграции, оборачивающейся рабством, он не смог, но предположил, что на Украину ежегодно попадают до 6 тысяч нелегалов.

Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойников ранее говорил, что для компенсации кадровых потерь из-за мобилизации стране надо заводить до 300 тысяч мигрантов в год.

Ранее на Украине не исключили, что закроют границы для собственных граждан.

 
