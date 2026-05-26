Иран возобновил полеты из аэропорта Исфахана

В иранском аэропорту Исфахана после 84-дневного перерыва из-за конфликта с США и Израилем возобновились перелеты. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на местных чиновников.

«Аэропорт Исфахана заявил о полной готовности к обслуживанию своих пассажиров», — говорится в публикации.

На данный момент известно, что аэропорт уже принял рейс из иранского Ахваза, который затем вернулся из Исфахана в Ахваз.

До этого сообщалось, что после начала конфликта в Иране вновь открылись порядка 40% аэропортов.

Иран закрыл свое воздушное пространство сразу после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали иранские города, в том числе Тегеран. В ответ иранская армия наносила удары по американской и израильской инфраструктуре в соседних странах, в том числе по аэропортам. Так, 4 апреля иранская армия ударила беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом.

Ранее иранцам пообещали вернуть доступ в интернет в течение суток.