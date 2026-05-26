В Швеции строительство моста подорожало и затянулось на три года из-за редкого дятла

В Швеции строительство железнодорожного моста отложили минимум на год из-за редкого дятла, пишет Аftonbladet.

Речь идет о мосте линии к югу от города Скеллефтео. Работы планировали начать уже этой осенью, однако теперь старт перенесли на 2027-й год.

Причиной стал белоспинный дятел — редкий вид птиц, находящийся под охраной. По условиям экологического разрешения строителям запрещено работать в период гнездования дятлов с марта по июнь.

Из-за этого сроки строительства увеличатся почти вдвое. Если изначально мост собирались построить за полтора года, то теперь проект может растянуться примерно на три года.

В Шведском транспортном управлении заявили, что задержка почти наверняка приведет к росту стоимости проекта, хотя точные суммы пока неизвестны.

При этом власти утверждают, что перенос строительства не должен повлиять на общий график запуска железнодорожной линии.

Ранее поселившийся на улице дятел портил людям автомобили и ссорил соседей между собой.

 
