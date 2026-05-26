В Швеции строительство моста подорожало и затянулось на три года из-за редкого дятла

В Швеции не могут построить мост из-за поселившегося в лесу белоспинного дятла

В Швеции строительство железнодорожного моста отложили минимум на год из-за редкого дятла, пишет Аftonbladet.

Речь идет о мосте линии к югу от города Скеллефтео. Работы планировали начать уже этой осенью, однако теперь старт перенесли на 2027-й год.

Причиной стал белоспинный дятел — редкий вид птиц, находящийся под охраной. По условиям экологического разрешения строителям запрещено работать в период гнездования дятлов с марта по июнь.

Из-за этого сроки строительства увеличатся почти вдвое. Если изначально мост собирались построить за полтора года, то теперь проект может растянуться примерно на три года.

В Шведском транспортном управлении заявили, что задержка почти наверняка приведет к росту стоимости проекта, хотя точные суммы пока неизвестны.

При этом власти утверждают, что перенос строительства не должен повлиять на общий график запуска железнодорожной линии.

