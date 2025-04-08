Поселившийся на улице дятел портит людям автомобили и ссорит соседей между собой

UPI: в США дятел поселился на улице и портит людям автомобили

В США поселившийся на улице дятел портит людям автомобили и поссорил соседей между собой, пишет CBS News.

Жители Рокпорта столкнулись с необычным вандалом — дятлом, который методично портит автомобили людей, ломая зеркала. Первой жертвой птицы стала Жанель Фавалоро, обнаружившая с утра, что ее имущество повреждено.

Сначала семья подозревала друг друга, потом соседей, но когда аналогичные повреждения появились у других людей, стало ясно: виновник — дятел.

«Он прыгал по машинам, и мы даже не думали, что это он наносит ущерб», — рассказала Фавалоро.

Как объяснили специалисты, такое поведение характерно для брачного периода.

«Дятлы атакуют свои отражения, принимая их за соперников», — рассказали эксперты.

Несмотря на причиненный ущерб, местные жители относятся к ситуации с юмором. Птица стала местной знаменитостью, а ее «подвиги» — поводом для шуток среди соседей. Владельцы поврежденных машин пока не планируют принимать меры, надеясь, что с окончанием брачного сезона проблема решится сама собой.

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