Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Кишиневе в храме появился черт с ноутбуком

В кишиневском храме появился черт с ноутбуком как аллегория интернет-зависимости
РИА Новости

В православном храме Преображения Господня в центре Кишинева появилось аллегорическое изображение интернет-зависимости в виде черта с ноутбуком. Об этом сообщил РИА Новости настоятель храма Иоан Плэмэдялэ.

Церковь расположена на бульваре имени Штефана Великого, роспись с изображением Страшного суда, где и изображен черт, находится сразу над входом.

«Многие грехи, за которые следует наказание в загробном мире, известны давно, но сегодня появились и другие. Одна из страстей — это интернет-зависимость, которая позволяет манипулировать нашим мышлением», — рассказал священник.

Он отметил, что церковь адекватно относится к техническому прогрессу, но не одобряет зависимость от гаджетов.

До этого руководитель проекта «Давай повенчаемся» Константин Карагодин рассказал, что среди американских зумеров распространился новый тренд на поиск друзей и второй половинки в храмах, на фоне чего отмечается резкий рост количества прихожан. Если этот тренд распространится среди российской молодежи, то в этом нет ничего плохого, главное – не приставать к людям во время богослужений, уверен он.

Ранее сообщалось, что в Индии паломникам нужно будет выпить напиток с мочой коровы ради входа в храм.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!