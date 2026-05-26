В Кишиневе в храме появился черт с ноутбуком

В кишиневском храме появился черт с ноутбуком как аллегория интернет-зависимости

В православном храме Преображения Господня в центре Кишинева появилось аллегорическое изображение интернет-зависимости в виде черта с ноутбуком. Об этом сообщил РИА Новости настоятель храма Иоан Плэмэдялэ.

Церковь расположена на бульваре имени Штефана Великого, роспись с изображением Страшного суда, где и изображен черт, находится сразу над входом.

«Многие грехи, за которые следует наказание в загробном мире, известны давно, но сегодня появились и другие. Одна из страстей — это интернет-зависимость, которая позволяет манипулировать нашим мышлением», — рассказал священник.

Он отметил, что церковь адекватно относится к техническому прогрессу, но не одобряет зависимость от гаджетов.

