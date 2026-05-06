Эксперт оценил тренд зумеров на знакомства в храмах

Специалист Карагодин: зумеры легко могут найти спутника жизни в храме
Максим Богодвид/РИА Новости

Среди американских зумеров распространился новый тренд на поиск друзей и второй половинки в храмах, на фоне чего отмечается резкий рост количества прихожан. Если этот тренд распространится среди российской молодежи, то в этом нет ничего плохого, главное – не приставать к людям во время богослужений. В целом найти спутника жизни в храме вполне реально, отметил в беседе с 360.ru руководитель проекта «Давай повенчаемся» Константин Карагодин.

Он рассказал ,что сам познакомился со своей супругой на ступенях Троице-Сергиевой Лавры после окончания службы.

«Мы молились на одном богослужении. Я, когда посмотрел назад, увидел, что у девушки глаза ярко светятся, и решил подойти к ней после службы», — рассказал Карагодин.

По его словам, именно так появился проект «Давай повенчаемся», ориентированный на знакомство юношей и девушек из разных регионов в монастырях. Таким образом, тренд зумеров на знакомства в храмах вполне объясним – в России такой подход стал популярным еще семь лет назад, заявил специалист.

«Так можно найти много хороших людей, компании единомышленников и даже спутников жизни. Но нужно понимать, что там собираются люди с общими православными ценностями», — подчеркнул он.

По словам организатора проекта, в ходе поездок в монастыри появилось более 150 пар, поэтому тренд на поиск близких людей в храмах можно считать хорошим, если люди не мешают друг другу. Главное, не беспокоить других во время службы, не приставать, а просто искатъ близких по духу людей, заключил Карагодин.

Напомним, также сообщалось о набирающем популярность среди зумеров тренде на монастыринг – это новое увлечение молодежи, которая начинает уходить в монастыри на время из-за усталости и эмоционального выгорания. Положительно этот тренд оценили в Госдуме – депутат Виталий Милонов подчеркнул, что уходом в монастыри молодые люди стали заменять психологов.

Ранее врач оценила последствия тренда зумеров на «дуркинг».

 
