Россиянка получила 1,6 млн рублей выплат на выдуманного ребенка

В Перми 28-летняя женщина выдумала ребенка и оформила на него выплаты. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что местная жительница обратилась в ЗАГС и заявила, что якобы родила вне медицинского учреждения. Так она получила свидетельство о рождении несуществующего ребенка, а затем обратилась в госорганы и оформила пособия на выдуманного младенца.

В результате общая сумма незаконно полученных средств составила в общей сложности 1,6 млн рубелй. Ущерб бюджету квалифицировали как особо крупный. В отношении женщины возбудили уголовные дела по ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ, стражи порядка устанавливают прочие детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в России женщины выдумали более 600 детей и получили на них 237 млн рублей выплат.