В Минздраве рассказали, как часто удается выявить рак на ранних стадиях

Онколог Каприн: рак удается обнаружить на ранних стадиях​ в 6 случаях из десяти

Врачам удается обнаружить рак на ранних стадиях в шести случаях из десяти, это исторический минимум в России. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, пишет РИА Новости.

В рамках круглого стола «Сила сотрудничества для здоровья наций» на Международном форуме по безопасности Каприн рассказал о ситуации с лечением онкозаболеваний в стране.

«Шесть из десяти пациентов сейчас могут получить диагноз на ранних стадиях. Одногодичная летальность у нас снизилась на четверть. Это исторический минимум в стране», — сказал он.

До этого врач-онколог Суна Исакова объяснила, как отличить обычную родинку от меланомы. По ее словам, одним из самых простых методов самопроверки является метод ABCDE. Он включает в себя оценку родинки по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы. Исакова уточнила, что к врачу нужно обращаться, если кожное новообразование является несимметричным, имеет неровные и нечеткие края. Также стоит беспокоиться, если родинка имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стала больше шести миллиметров.

