Онколог назвал один из самых коварных и агрессивных видов рака

Меланома является одним из самых агрессивных и коварных видов рака. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам медика, среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет более 14%. А в структуре общей онкологической заболеваемости она занимает 13-е место, добавил врач.

Каприн уточнил, что в группе повышенного риска находятся люди со светлой кожей, волосами и глазами, а также пациенты с большим количеством родинок и те, у кого в семье болели меланомой. Кроме того, в зоне риска находятся люди, получающие иммуносупрессивную терапию.

Медик обратил внимание, что особое значение имеют солнечные ожоги в детском возрасте, поэтому детей необходимо тщательно защищать от солнца.

До этого врач-онколог Суна Исакова объяснила, как отличить обычную родинку от меланомы. По ее словам, одним из самых простых методов самопроверки является метод ABCDE. Он включает в себя оценку родинки по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы. Исакова уточнила, что к врачу нужно обращаться, если кожное новообразование является несимметричным, имеет неровные и нечеткие края. Также стоит беспокоиться, если родинка имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стала больше шести миллиметров.

