Россиянам объяснили, что такое комфортная городская среда

«Единая Россия» расширяет понятие комфортной среды, затрагивая не только вопрос благоустройства дворов и парков, но и ЖКХ, доступности жилья и развития культуры. Понятие включает в себя все, что оказывает влияние на повседневное качество жизни граждан. Об этом RuNews24.ru рассказал политический психолог, к.полит.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.

«На практике комфортная среда — это безопасные и ухоженные дворы, детские и спортивные площадки, озеленение, удобные пешеходные маршруты для всех: и пожилых людей, и мамочек с колясками, и людей с инвалидностью. Не менее важны такие базовые вещи, как стабильное тепло- и водоснабжение, модернизация ЖКХ, понятные коммунальные платежи», — объяснил эксперт.

По его словам, речь идет также о наличии парковок рядом с жилыми домами, а также удобном расположении школ, детских садов, поликлиник и различных культурных учреждений.

Психолог подчеркнул, что в программе «Единой России» вопрос комфортной среды связан с партийным проектом «Городская среда», благоустройством общественных территорий с участием россиян в выборе нужных объектов. Жители смогут высказать свое мнение через голосование и общественное обсуждение.

Специалист добавил, что комфортная среда является комплексной политикой качества жизни граждан. При этом важно, чтобы ее результат был понятен всем жителям.

Ранее были названы самые востребованные у россиян квартиры в 2026 году.