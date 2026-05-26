Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, что такое комфортная городская среда

Психолог Вафин: комфортная среда включает в себя социальную инфраструктуру
Валерий Мельников/РИА Новости

«Единая Россия» расширяет понятие комфортной среды, затрагивая не только вопрос благоустройства дворов и парков, но и ЖКХ, доступности жилья и развития культуры. Понятие включает в себя все, что оказывает влияние на повседневное качество жизни граждан. Об этом RuNews24.ru рассказал политический психолог, к.полит.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.

«На практике комфортная среда — это безопасные и ухоженные дворы, детские и спортивные площадки, озеленение, удобные пешеходные маршруты для всех: и пожилых людей, и мамочек с колясками, и людей с инвалидностью. Не менее важны такие базовые вещи, как стабильное тепло- и водоснабжение, модернизация ЖКХ, понятные коммунальные платежи», — объяснил эксперт.

По его словам, речь идет также о наличии парковок рядом с жилыми домами, а также удобном расположении школ, детских садов, поликлиник и различных культурных учреждений.

Психолог подчеркнул, что в программе «Единой России» вопрос комфортной среды связан с партийным проектом «Городская среда», благоустройством общественных территорий с участием россиян в выборе нужных объектов. Жители смогут высказать свое мнение через голосование и общественное обсуждение.

Специалист добавил, что комфортная среда является комплексной политикой качества жизни граждан. При этом важно, чтобы ее результат был понятен всем жителям.

Ранее были названы самые востребованные у россиян квартиры в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!