Названы самые востребованные у россиян квартиры в 2026 году

ГК «Развитие»: евродвушки и двушки пользуются наибольшим спросом у покупателей
Евродвушки и двухкомнатные квартиры стали самыми востребованными у россиян-покупателей в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова.

«Покупатели все чаще рассматривают такие квартиры не только как жилье для себя, но и как ликвидный актив. В перспективе его можно быстрее продать или сдать в аренду, особенно если объект расположен в крупной агломерации или областном центре. В 2026 году рынок недвижимости растет точечно: средняя стоимость жилья увеличилась на 4,4%, однако подорожание заметнее прежде всего в качественных проектах с функциональными планировками, продуманной концепцией и комфортной городской средой», — отметила Фирсова.

По ее словам, покупатели при этом стали действовать рациональнее: они внимательнее считают бюджет сделки, выбирают разумный метраж и стараются сохранить комфортную финансовую нагрузку. Доля сделок с использованием льготных программ, в том числе семейной ипотеки, остается высокой, но такой спрос стал более точечным и целевым, уточнила Фирсова.

Она добавила, что растет интерес к квартирам с отделкой: из-за удорожания стройматериалов и нехватки рабочих самостоятельный ремонт становится менее предсказуемым по срокам и расходам. Поэтому покупатели все чаще предпочитают заранее зафиксировать стоимость и получить квартиру, в которую можно сразу заехать или быстро передать арендаторам, сказала Фирсова.

«В 2026 году клиенты делают ставку на ликвидность и удобство. Наибольшую динамику показывают проекты, которые не требуют дополнительных вложений и могут быть легко конвертированы в деньги в кратчайшие сроки. Мы наблюдаем переход от покупки квадратных метров к осознанному приобретению готового образа жизни с качественной и развитой инфраструктурой», — заключила эксперт.

По данным исследования ГК «Развитие», 41% россиян считают покупку жилья лучшим способом долгосрочной защиты накоплений. При этом 31% опрошенных при выборе недвижимости в первую очередь смотрят на перспективность района, а 28% — на надежность и репутацию застройщика.

Ранее в Госдуме признали, что россияне не могут купить квартиру.

 
