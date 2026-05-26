Названы позы для сна, помогающие не храпеть

Врачи рассказали, какая поза для сна помогает уменьшить храп без лекарств и специальных устройств, пишет Independent.

По словам британского терапевта Ханы Патель, чаще всего храп появляется из-за расслабления языка и тканей горла во время сна. Из-за этого дыхательные пути сужаются, а воздух начинает проходить с вибрацией.

Эксперт объяснила, что хуже всего для храпящих людей сон на спине. В таком положении язык и мягкое нёбо под действием гравитации опускаются назад и частично перекрывают дыхательные пути.

Самой эффективной позой для уменьшения храпа врач назвала сон на боку. В этом положении дыхательные пути остаются более открытыми, а язык не западает в горло.

Также специалист отметила, что немного помогает сон на животе, однако такая поза может создавать нагрузку на шею и позвоночник, поэтому врачи обычно не рекомендуют ее для постоянного сна.

Дополнительно доктор советует использовать высокую поддерживающую подушку или специальную подушку для тела, чтобы не переворачиваться ночью на спину.

По словам эксперта, риск храпа также повышают алкоголь, курение, лишний вес и возрастные изменения организма.

Ранее специалисты назвали правила сна для пробуждения без болей в спине.