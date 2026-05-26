Законопроект о новых пошлинах для мигрантов прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о повышении и введении новых госпошлин в миграционной сфере для пополнения федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Обсуждаемый закон предполагает введение новых сборов: 6 тысяч рублей за замену вида на жительство и 5 тысяч за дубликат разрешения на временное проживание.

Существенно вырастут и уже действующие пошлины: в 12 раз подорожает оформление гражданства РФ (с 4,2 до 50 тысяч рублей), в восемь раз — получение разрешения на временное проживание (с 1,9 до 15 тысяч рублей), в пять раз — ВНЖ (с 6 до 30 тысяч рублей).

Пошлина за многократную визу вырастет с нынешних 1,92 тысячи рублей до 6 тысяч рублей, за ее продление — с 1,2 до 2 тысяч рублей, а за приглашение на въезд — с 960 рублей до 8 тысяч.

Для образовательных целей такое разрешение подорожает до 8 тысяч.

Привлечение иностранного работника будет обходиться в 15 тысяч рублей вместо нынешних 12 тысяч, а патент на работу — в 5 тысяч вместо 4,2 тысячи рублей.

«Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год», — комментировал законопроект спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом документ предполагает и послабления: в частности, пошлины за прием в гражданство не надо будет платить иностранцам которые ранее являлись гражданами СССР и участвуют в госпрограмме по переселению соотечественников. Аналогичным образом от этой пошлины освобождаются члены их семей.

Прием в гражданство РФ и оформление ВНЖ станут бесплатными для тех иностранных граждан, которые заключат с Минобороны РФ контракт на прохождение военной службы в период СВО, и их родственников.

Кроме того, будет отменена госпошлина за установление факта наличия или отсутствия российского гражданства.

Ранее профсоюз мигрантов отреагировал на повышение пошлин для приезжих на 1000%.